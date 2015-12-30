Kamu hastanesinde ilk defa robotla böbrek nakli yapıldı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde robotik cerrahiyle gerçekleştirilen böbrek nakliyle 3 hasta sağlığına kavuştu.

NTV’nin haberine göre kamu hastanelerinde ilk kez gerçekleştirilme özelliği taşıyan robotik cerrahiyle, böbrek çıkarmak için uygulanan yöntem, nakil yapmak için de kullanıldı.

Uzun süredir böbrek hastalıklarıyla mücadele eden 3 hastada kullanılan yöntem hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Volkan Tuğcu, daha önce robotik cerrahiyle prostat ve böbrek kanseri gibi hastalıkların tedavisi için ameliyatlar yaptıklarını söyledi.

Tuğcu, böbreğin robotla takılmasını, Amerikalı bir profesör tarafından gerçekleştirilen ameliyat sırasında gördüğünü dile getirerek, "Bundan çok etkilendim. O yüzden bunu araştırdım. Bu operasyonu dünyada 2 merkez yapıyor, biri Amerika'da, biri de Hindistan'da. Ben de Hindistan'a gittim, bu ameliyatları gördüm. Sonra merkezimizde ameliyatları gerçekleştirdik" diye konuştu.

Avrupa'da dahi olmayan cerrahi bir operasyonu başardıklarına işaret eden Tuğcu, şu bilgileri verdi:

"Operasyonda göbek kenarından 4 santimetrelik bir kesi açıyoruz. Oradan böbreği yerleştiriyoruz ve böylece bağlantıları gerçekleştiriyoruz. İyileşme sürecinde robotun avantajları var. Diğer ameliyatlarda olduğu gibi bunda da yara iyileşmesi çok hızlı oluyor çünkü kesiniz yok denecek kadar az. Bir de böbrek yetmezliği çeken hastalar, enfeksiyona karşı daha hassas oluyor. Tabii ki iyileşme süreci uzayabiliyor. Bu, açık cerrahinin en büyük dezavantajı. Ayrıca robotla içeriyi 15 kata kadar büyütebiliyorsunuz. Yani açık cerrahide 2,5 kat büyütebilirsiniz. İçeriyi bu vesileyle çok net görebiliyorsunuz. Bu sayede anastomozu da iyi yapabiliyorsunuz. Şükürler olsun Allah'ıma, bu tekniği ülkeme getirdiğim ve merkezimde uyguladığım için. Ekibim ve bu altyapıyı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

“Operasyon başarılı geçti”

Böbrek hastalığıyla 2 yıldır mücadele eden 46 yaşındaki müzisyen Oktay Çelikkaya, kardeşi Gönül Çokyaşar'dan aldığı böbreğin robotik cerrahiyle nakledilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Çelikkaya, ameliyatının robotla 3 gün önce gerçekleştirildiğini ve kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Ağrım, sızım hiç yok. Bugünümüze şükürler olsun, çok iyiyim. İki yıldır böbrek bekliyordum. Diyalize giriyordum. Sonunda kız kardeşim karar verdi, kendisinden nakil aldım. Operasyonlarımız çok güzel geçti. Hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Böbrek yetmezliğiyle 11 yıldır mücadele eden ve ablası Halise Sayhan'ın böbreğiyle hayata tutunan 23 yaşındaki Emine Sayhan da şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. Hayatta olduğuma çok seviniyorum. 11 yıldır böbrek hastalığıyla savaşıyorum. Diyalize girmedim ama nakil olmasaydım artık başlayacaktık. Vericim ablam oldu. Operasyonlarımız çok güzel geçti. Şimdi hiç ağrım, sızım yok. Bütün hocalarımız bizimle çok iyi ilgilendi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde yaşıyorum."