"Kamu hastanelerinde hayati önem taşıyan branşlarda ameliyatlar yapılamıyor" diyen CHP'li Yüceer'den Bakan Koca'ya: Medikal sektörüne olan güncel borcu ne kadar?

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, medikal sektöründe yaşanan kriz nedeniyle kamu ve araştırma hastanelerinde kalp, beyin, ortopedi, plastik cerrahi gibi hayati önem taşıyan branşlarda ameliyat yapılamadığını, hastaların özel hastanelere yönlendirildiğini söyledi. Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Kamu ve üniversite hastanelerinin 2021 Aralık ayı itibarıyla tıbbi cihaz ve medikal sektörüne olan güncel borcu ne kadardır? Bu borcun ne zaman kapatılması öngörülmektedir” diye sordu.

Candan Yüceer, Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde; tıbbi cihaz ve medikal firmalarının, kamu ve üniversite hastanelerine sundukları mal ile hizmetlerin karşılığını alamadıkları için satışı durdurduğu, bu nedenle de birçok yurttaşın sağlık hizmetine erişemediğini belirtti. Yüceer, önergesinde şunları kaydetti:

“Yaşanan kriz nedeniyle, kalp, beyin, ortopedi, plastik cerrahi gibi hayati önem taşıyan branşlarda ameliyat olmayı bekleyen hastalar özel hastanelere yönlendirilirken maddi gücü olmayan yurttaşın çaresiz bekleyişi sürmektedir. Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan ‘tıbbi cihaz ve medikal firmaları’, tüm sağlık kuruluşlarının tedarikçiliğini yapmakta, aynı zamanda lojistik, depolama ve uygulama hizmeti vermektedir. Medyaya yansıyan haberlere göre tıbbi cihaz ve medikal firmaları, kamu ve üniversite hastanelerine sundukları mal ve hizmetlerin karşılığını alamadıklarını belirtmektedir. Medikal ve tıbbi cihaz üreticilerinin iki yılı bulan tahsilatlarını alamadıkları gerekçesiyle kamu hastanelerine tıbbi malzeme satışlarını durdurmasıyla başlayan kriz, henüz aşılamamıştır. Hastanelerdeki yaşanan medikal ve tıbbi cihaz sorununun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çözüm için sektör temsilcileriyle bir araya gelmiş, 25 Aralık’a kadar firmalara 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etmişti. Firmalar, taahhüt üzerine kamu hastanelerine yeniden malzeme vermeye başlamıştır. Ancak bazı üniversite ve tıp fakültesi hastanelerinde sorunun henüz çözülemediği belirtilmektedir. Yaşanan kriz nedeniyle kalp, beyin, ortopedi, plastik cerrahi gibi hayati önem taşıyan branşlarda ameliyat olmayı bekleyen hastalar özel hastanelere yönlendirilirken maddi gücü olmayan yurttaşın çaresiz bekleyişi sürmektedir”.

Yüceer’in, Bakan Koca’ya soruları şöyle:

- “Kamu ve üniversite hastanelerinin 2021 Aralık ayı itibarıyla tıbbi cihaz ve medikal sektörüne olan güncel borcu ne kadardır?

- Kamu ve üniversite hastanelerinin tıbbi cihaz ve medikal sektörüne olan borcunun ne zaman kapatılması öngörülmektedir?

- Sektörün ayakta kalabilmesi için Bakanlığın aldığı tedbirler var mıdır? Varsa bu tedbirler nelerdir?

- Son 5 yılda hangi firmalara hangi yıllarda ne kadar ödeme yapılmıştır? Ödeme yapılan firmaların ayrı ayrı isimleri nelerdir?

- Alınan tıbbi cihazların ihaleleri hangi usule göre yapılmıştır?” (ANKA)