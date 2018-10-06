"Kamu hastanelerinde binlerce sağlık çalışanının sermaye katkı payı ödenmedi, stajyerlerin yemekleri kaldırıldı" iddiası

Ekonomik krizin sağlık sistemine etkileri nedeni ile kamu hastanelerinde görev yapan binlerce sağlık çalışanına döner sermaye katkı paylarının ödenmediği, bazı hastanelerde de stajyer öğrencilerin yemeklerinin de kaldırıldığını belirtildi.

Genel Sağlıkİş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, “Çökmekte olan sağlık sistemi için acil çözümler gerekmektedir. Alınacak önlemler konusunda geç kalınması durumunda sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanması kaçınılmaz olacaktır" uyarısında bulundu.

Bacaksız, "Yurttaşın sağlığı için hizmet veren sağlık çalışanları bir de açlık ile sınav vermektedir” diyerek gelinen noktayı özetledi.

İlaç bulunmayacak

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Bacaksız, dövizdeki yükseliş nedeniyle ithal tıbbi teknolojik ürün ve ilaçların temininde ilerleyen günlerde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği konusunda hükümeti uyardıklarını anımsatarak, bu ekim ayıyla ekonomik krizin, sağlık sisteminde kendini gösterdiği vurgulandı.

Geçen günlerde Ordu Devlet Hastanesi’nde kalp damar cerrahi ameliyatlarında, acil durumlar dışında ameliyat yapılmamasının istenmesi yaşanan sıkıntının yalnızca yazıya dökülmüş bir örneği olduğunu kaydeden Bacaksız, “İthal edilen tıbbi teknoloji, tıbbi sarf ve ilaçların fiyatlarındaki artış nedeniyle kamu hastanelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bazı kamu hastanelerinde ithal tıbbi teknolojik ürünlerin temin edilememesi nedeniyle ameliyatlar durma noktasında gelmiştir” dedi.

Kamu hastanelerinin en büyük kaynağının döner sermaye geliri olduğunu anımsatan Bacaksız “Hastane giderlerindeki (personel ödemeleri - bakanlık katkı payları-bakım onarım maliyetleri-tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç alımları gibi) artış yüzünden döner sermaye sistemi tıkanma noktasına gelmiştir. Kamu hastaneleri, sağlık çalışanına döner sermaye katkı paylarını ödeyemez hale gelldi. Hak ettikleri döner sermaye katkı paylarını alamayan, düşük sabit ücrete mahkûm edilen sağlık çalışanları, ekonomik kriz altında ezilmekte” dedi.

Aksamalar kaçınılmaz

Ekonomik nedenlerde 1 Ekim’den itibaren bazı kamu hastanelerinde staj yapan sağlıkmeslek lisesi, sağlık meslek yüksekokulu ve tıp öğrencilerine yemek verilmediğini iddia eden Bacaksız, “Şehir merkezilerinin uzağında yer alan hastanelerde staj yapan öğrenciler, kendi imkânları dâhilinde de yemeğe ulaşamamakta, açlık ile sınav vermektedir. Bugün ekonomik kriz ‘işletme mantığı’ ile hareket eden hastaneleri de vurdu. Önlemler konusunda geç kalınması durumunda sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanması kaçınılmaz olacak” diye konuştu.