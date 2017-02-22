"Kamu hastaneleri 5 yıldır ruhsatsız çalışıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin ‘hastaneler konusunda’ bilgi edinme talebini Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya yanıtladı. Akçakaya, “Kamu sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması görevinin, 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı’na verildiğini” açıkladı. BirGün'de Erk Acarer'in haberine göre Akçakaya, bu kapsamda yürütülen ruhsatlandırma çalışmalarının 06.11.2013 tarihinden beri devam ettiğini, 2017 Haziran ayında ise yürürlüğe girmesinin planlandığını belirtti. Bu açıklamayla birlikte, hastanelere 5 yıldır ruhsat alınamadığı öne sürüldü.

BirGün'ün haberi şöyle:

Sağlık Bakanlığı, açıklamasında verilere de yer verdi. Buna göre; ortaya çıkan sonuçlar ‘sağlıksız.’ Sağlık hizmeti veren tesisler gereken standartlardan uzak. Bakanlığın açıkladığı 2016 yılı verilerine göre; 51 devlet hastanesi, 17 vakıf üniversitesi hastanesi ve 3 belediye hastanesi geçici ruhsatla hizmet veriyor. Bakanlık; 2016 yılı itibariyle, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı aile merkezleri ile Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı tesislerin kaçına geçici ruhsat verildiği ise açıklanmadı.

Sayıştay raporunda

Sağlık tesislerinden kaçının ruhsatsız çalıştığına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Sağlık Bakanlığı’nın gizlediği verileri Sayıştay raporu ortaya çıkardı. Raporla ilgili CHP’li İlgezdi bilgi verirken, konuk yazarlarımız Hekim Meclis üyesi Doktor Ergün Demir ve TTB Delegesi Doktor Güray Kılıç da, bu konuya değinmişti.

Binlercesi ruhsatsız

2015 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nda yer alan Sayıştay raporuna göre, 2015 yılı itibariyle; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı 859 sağlık tesisi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı ise 1262 sağlık tesisi, geçici ruhsat ile hizmet veriyor. Sayıştay raporu; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı, 5 bin 675 aile sağlığı merkezi, 160 entegre ilçe hastanesi, 79 halk sağlığı laboratuarı ve 910 toplum sağlığı merkezi olmak üzere 6 bin 824 adet sağlık tesisinin ruhsat veya geçici ruhsat belgesi olmaksızın faaliyet göstermekte olduğunu yansıtıyor.

"Ölen hastanın ruhsatla ne ilgisi var"

CHP’li İlgezdi’nin sorularından birine de skandal bir cevap verildi. “Ruhsatsız olduğu halde sağlık hizmeti veren kamu, devlet üniversitesi ya da vakıf üniversitesi hastanelerinde hayatını kaybeden hasta sayısının yıllara göre dağılımı nedir? Sorumlular hakkında açılan soruşturma sayısı nedir? Soruşturmaların sonucu ne olmuştur?” soruları Sağlık Bakanlığı tarafından şöyle cevaplandı: “Kamu sağlık tesislerinin ruhsatsız çalışmasıyla, hayatını kaybeden hasta sayısı konusunda bağlantı bulunmamaktadır.”