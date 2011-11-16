-Kamu Güvenliği Müsteşarlığına Özçelik atandı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Maliye, Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığına Rifat Türker, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına Murat Özçelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ömer Bozoğlu atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Eşref İmamoğlu, Ferhat Aydın, Burcu Gündoğdu, Murat Gündoğdu, Hakan Özmen, Sevda Soysal, Cemal Alpaslan Özcan, Berk Uzun ve Göksel Yolcu'nun atanmaları uygun görüldü. Maliye Bakanlığı Müşavirliğine, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uyanık'ın, bu suretle boşalacak Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı ile açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine iç denetçi Ekrem Candan'ın atanmalarına karar verildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına ise Bakanlık Müşaviri Dr. Mahir Küçük getirildi.