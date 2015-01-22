Kamu Güvenliği Müsteşarı 'Öcalan özgür kalacak mı?' sorusuna 'siyasi konu' diyerek yanıt vermedi

Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, brifigde kendisine sorulan "Öcalan özgür kalacak mı?" sorusuna "Bu siyasi bir konu" cevabını verdi.

TBMM İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu, eski MİT’çi Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu ve ekibinin brifingini dinledi.



Müsteşar, çözüm süreci kapsamında "Öcalan’a özgür kalacak mı?" sorusuna, “Bu, siyasi bir konu” dedi, açıklama yetkisinin olmadığını söyledi.



Müsteşar, yine Gezi, Bingöl, Cizre, Kobani, Reyhanlı olaylarıyla ilgili sorulara da “Bunlar yargıya intikal ettim konular” diyerek yanıtlamadı. Bir milletvekili durumu "gizlilik derecesi olan hiçbir soruyu yanıtlamadı” dile özetledi.

Muhalefet, sorularına karşılık bulamayınca ortam gerilirken, AKP’li komisyon başkanının konuşma sürelerine müdahale etmesi de muhalefet partisi temsilcilerini kızdırdı.

Toplantı boyunca sinyal kesici, jammer devreye girdi. Bir önceki komisyon toplantısında, jammer bir şebeke yüzünden çalışmamıştı. Daha sonra o şebekenin söküldüğü anlaşıldı.

'Çözüm Süreci'ne entelektüel ve lojistik destek'

Komisyon üyelerine Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın faaliyetlerine ilişkin bir dosya sunuldu.



Dosyada, “Müsteşarlık gerçekleştirdiği yoğun toplantılar, çalıştaylar ve hazırladığı analiz, değerlendirme ve raporlar ile Çözüm sürecine entelektüel ve lojistik destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, “Akil İnsanlar Heyeti”ne görev yaptıkları süre boyunca ihtiyaç duydukları destek hizmetleri Müsteşarlık tarafından sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Dosyada, çıkarılan yayınlara da yer verildi. “Müsteşarlığımızca yayınlanan eserlerin başında Türkiye’nin son 12 yıllık demokratikleşme sürecine ışık tutan “ sesiz Devrim: Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri (2002-2014) kitabı gelmektedir” deniliyor.



Kitabın, Türkçe, İngilizce, Arapça, Kürtçe, Fransızca, İspanyolca olmak üzere 6 dilde yayınladığı belirtildi. Almanca, Boşnakça ve Rusçaya çeviri çalışmalarını devam ettiği ifade edildi.