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Politika

Kamu Görevlileri Kanunda değişiklik alt komisyonda TBMM (A.A)

26 Ocak 2012 17:10

-Kamu Görevlileri Kanunda değişiklik alt komisyonda TBMM (A.A) - 26.01.2012 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını, alt komisyona gönderdi. CHP İstanbul Milletvekilleri Mevlüt Aslanoğlu ve Aydın Ayaydın, görüşmelere geçilmeden önce usul hakkında söz aldı. Aslanoğlu ve Ayaydın, tasarının Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun alanına girdiğini belirterek, bu komisyonda görüşülmesini istedi. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, tasarı hakkında bilgi verdi. CHP ve MHP Grubu'nun alt komisyon kurulması talebi üzerine Çelik, kamu çalışanlarının enflasyon farkını alıp, ücret zamlarını alamaması eksikliğinin giderilmesinde acelelerinin bulunduğunu söyledi. Çelik, tali komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun görüşünü kendisinin de merak ettiğini belirtti. Çelik, alt komisyonun yararlı olabileceğini, konfederasyon başkanlarının da dinlenmesinin yararlı olabileceğini belirtti. Konuşmanın ardından tasarının alt komisyona gönderilmesi kararlaştırıldı.

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