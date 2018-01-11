'Kamu düzenini bozma' tutuklanma kriteri oluyor

Adalet Bakanlığı’nın 27 maddelik torba taslağı ile ‘kamu düzenini bozma’ yeni tutuklama kriteri olurken, ses ve gaz fişeği atanlara, İnanç ve hürriyetini egelleyenlere 5 yıla kadar hapis cezası geliyor.

Ayrıca, silahlı örgüt ve çete suçlarının cezaları ağırlaştırıldı. AYM'nin 'fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek' diye bir suç olmadığını belirtmesi üzerine bu boşlukta düzeltmeye gidildi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun edindiği taslağa göre Adalet Bakanlığı'nın düzenlemeleri özetle şöyle:

Adalet Bakanlığı'nın düzenlemeye göre tutuklama nedenlerinin arasına, ‘aynı veya daha ağır bir suçu yeniden işleme’ ve ‘suçun işlendiği hal ve koşullar veya meydana gelen zararın ağırlığı dolayısıyla fiilin kamu düzenini önemli ölçüde bozması’ bentleri eklenecek. Değişiklikle aynı veya daha ağır bir suç işlemek ve kamu düzenini önemli ölçüde bozmak tutuklama nedeni olacak.

Çeteye denetimli serbestlik yok

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun edindiği taslağa göre; silahlı örgüt veya çete kuran, yöneten 15 yıl, örgüt ve çeteye üye olanlar 7.5 yıl hapse mahkûm edilecek. Bu suçlardan mahkûm olanlar denetimli serbestlikle tahliye olamayacak.

AYM'nin fuhuş kararı sonrası düzenleme

Anayasa Mahkemesi’nin, bir seks işçisinin başvurusu üzerine, ‘Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek diye bir suç yok. Kanunun suç saymadığı fiilden ceza kesilemez’ yönündeki ihlal kararı ışığında, Kabahatler Kanunu’nda boşluğu dolduracak düzenleme yapıldı. Buna göre fuhuş yapmak için meydan, park, cadde ve sokaklarda başkalarını rahatsız eden kişinin cezası 2.000 lira idari para cezası olarak belirlendi.

Ses ve gaz fişeği atanlara hapis

6 aydan 3 yıla kadar hapis gerektiren genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun cezası 2-5 yıla kadar hapis oldu. Ses ve gaz fişeği atanlar da bu suçtan cezalandırılacak. Suçun, kamu hizmetine tahsisli bina ya da kişilerin toplu bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılarak, 6 yıldan 15 yıla çıkacak.

İnanç ve hürriyetini egelleyenlere 5 yıla kadar

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleyenlere verilen 1-3 yıla kadar hapis cezasının sınırları 2-5 yıla şeklinde yükseltildi.

Para cezaları katlandı

Taslakla Kabahatler Kanunu’ndaki para cezaları katlandı: Mevcut cezalar ve taslakta öngörülenler şöyle:

Emre aykırı davranış: 100 lira — 1000 lira

Dilencilik: 50 lira — 500 lira

Kumar: 100 lira — 1000 lira

Sarhoşluk: 50 lira — 500 lira

Gürültü (gerçek kişiler): 50 lira — 500 lira

Gürültü (tüzel kişiler): 1000 liradan 5 bin liraya kadar — 6 bin liradan 12 bin liraya.

Rahatsız etme: 50 lira — 500 lira.

Ruhsatsız silah taşıma: 50 lira — 700 lira.