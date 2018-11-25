Kamu Denetçiliği'ne en çok kim şikâyet edildi?

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsman) 1 Ocak-4 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan 13 bin 415 şikayet başvurusunda ilk sırayı yüzde 10.97’lik oranla mahalli idareler aldı.

Belediyeleri çok az bir farkla yüzde 10.85 oranla Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 9.12 ile üniversite ve fakülteler, yüzde 7.68 ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 7.43 ile Sağlık Bakanlığı ve yüzde 5.20 ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik şikayetler izledi.

Yaklaşık 11 aylık dilimde yüzde 24,75 ile çalışma ve sosyal güvenlik en çok şikayetin geldiği başlık oldu. Bunu yüzde 23.30 ile kamu personel rejimi, yüzde 12.05 ile eğitim öğretim-gençlik ve spor alanları takip etti.

Bin 949 dosyada 'dostane çözüm' yoluna gidildi

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, milletvekillerinin bazı konularda yönelttiği sorularına verdiği yanıtlarda, kurumun 2017-2018 arasında tavsiye, kısmen tavsiye ve dostane yollarda çözüme kavuşturduğu başvuru sayıları da dikkat çekti. Buna göre, 2017 yılında 1bin 575 şikayet başvurusu dostane çözüm kararıyla sonuçlandırıldı. 4 Kasım 2018 tarihi itibariyle bin 949 dosya dostane çözüm yöntemiyle çözüldü.