Kamu Denetçiliği Kurumu 'YGS'de 09.45 kuralı'yla ilgili kararını bir hafta içinde verecek

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 dakika kuralı nedeniyle YGS’ye giremeyen adaylara yönelik tavsiye niteliğindeki kararını bir hafta içinde verecek. Başdenetçi Şeref Malkoç, ÖSYM ve YÖK yetkilileri ile görüştüklerini anlatarak "Vicdanları rahatsız eden bir mağduriyet var. Görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Dostane çözüm arayışı içindeyiz" diye konuştu.

Bu yılki Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS), başvurduğu halde 102 bin 949 aday katılmadı. Geçen yıl bu rakam 61 bin 482 idi. Sayının bu kadar artmasında, ÖSYM’nin bu yıl başlattığı “09.45 Kuralı” nın önemli ölçüde etken olduğu tahmin ediliyor. Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre, Kamu Denetçiliği Kurumu, sınava giremeyen adayların sorunlarını çözüme kavuşturabilmek amacıyla bir aydır çalışıyor. Başdenetçi Şeref Malkoç ve eğitim konusunda çalışan Denetçi Arif Dülger, eğitim editörleriyle bir araya gelerek görüşlerini sordu. Gazeteciler, sınava başvurup katılamayan 102 bin aday için mayıs ayında yeni bir sınav yapılmasını, 15 dakika kuralının hem haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavları’nda hem de bundan sonraki sınavlarda uygulanmamasını, sınavlara herhangi bir nedenle zamanında gelemeyen öğrenciler için “geç kalanlar sınıfı” oluşturulmasını önerdiler.

100 başvuru

Başdenetçi Şeref Malkoç, kuruma, bugüne kadar mağdur olduğunu söyleyen 100 adayın başvurduğunu, bu konuda ÖSYM ve YÖK yetkilileri ile görüştüklerini anlatarak şunları söyledi:

"Vicdanları rahatsız eden bir mağduriyet var. Görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Dostane çözüm arayışı içindeyiz. Kuralı bozmadan, sıralamada dengesizlik yaratmadan ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Tavsiye niteliğinde kararlar alıyoruz ama arkamızda kamuoyu vicdanı var. ÖSYM yaptığı işin doğru olduğuna bizi ikna etmeye çalıştı, ama şimdi fena noktada değiliz"

Başvuru kolay

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) idarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları sonucu; hak ve özgürlükleri ihlal edilen, gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı vatandaşlar; elden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru sistemi ile ayrıca valilikler ve kaymakamlıklar aracılıyla kuruma başvurabiliyor. Şikâyetleri, iletisim@ombudsman.gov.tr’ye iletmek mümkün. Kuruma gelen şikâyetler yasa gereği en geç altı ay içinde çözülüyor. Başvurular ücretsiz, istenirse gizlilik uygulanıyor, başvuru yapıldığında dava açma süresi duruyor.

Rapor önümüzdeki hafta

Kamu denetçisi Arif Dülger, şimdiye kadar 09.45’te salona girmediği veya geç kaldığı tespit edilen 1457 aday olduğunu, sınava başvurup katılmayan 102 bin 949 adayın bulunduğunu söyledi. Bu konudaki raporun önümüzdeki hafta içinde tamamlanarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.