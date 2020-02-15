Kamu Denetçiliği Kurumu “yargı organı” olmak istiyor

KDK, 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda, KDK’nin 2020 hedefleri ve beklentilerine de yer verildi. Hedef ve beklentiler bölümünde, KDK’nin “yargı” mercii gibi davranmak istemesi dikkati çekti.
KDK, idari yargının iş yükünün azaltılması için KDK’nin etkinliğini arttırılması projesinin hayata geçirilmesini hedefliyor. KDK, re’sen inceleme, Anayasa Mahkemesi’ne dava açma yetkisinin verilmesini ve Kamu Denetçiliği statüsünün yüksek yargı yöneticilerine endekslenmesini bekliyor. Raporda, KDK’ye kurulduğu günden bu yana 80 bin 535 başvuru yapıldığı bu başvurulardan 76 bin 705’inin sonuçlandırıldığı aktarıldı. KDK ayrıca Türkiye Ombudsmanlık Enstitüsü kurulması için gerekli yasal değişikliğin yapılmasının faydalı olacağını belirtti.
Sendika.org'un haberine göre raporda öne çıkan hedef ve beklentiler özetle şöyle:
Hedef idari yargının yükünü azaltmak
Kurum, idari yargıda iş yükünün azaltılması için Kamu Denetçiliği Kurumu’nun etkinliğinin arttırılması projesinin hayata geçirilmesini hedefliyor. KDK, dostane çözüm girişimleri ve geniş kitleleri etkileyen önemli kararlarıyla yargının iş yükünü hafifletme yönünde daha fazla katkıda bulunmayı planlıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Danıştay gibi kurumlar ve Bakanlıklar ile ortak çalışma yürütmeyi planlıyor.
Re’sen inceleme yetkisi beklentisi
Anayasa Mahkemesi’ne dava açma yetkisi
Statüler yüksek yargı yöneticilerine endekslensin
Ombudsmanlık Enstitüsü
KDK, İdarenin hizmet kalitesinin artırılması, hukukun ve hakkaniyetin mutlak olarak uygulanması, insan haklarının yerleşmesi amacıyla eğitim, araştırma, raporlama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve kurum bünyesinde araştırma, raporlama ve basılı materyal hazırlama amacıyla Türkiye Ombudsmanlık Enstitüsü kurulması için gerekli yasal değişikliğin yapılmasının faydalı olacağını belirtti.