Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan İçişleri Bakanlığı'na: Mahkeme kararını uygula

15 Temmuz darbesi girişimi sonrası açığa alınan bir polis için mahkeme göreve iade kararı verdi. İçişleri Bakanlığı kararı uygulamayınca devreye Kamu Denetçiliği Kurumu girdi. KDK, İçişleri Bakanlığı'na "Mahkemenin kararını uygula" tavsiyesinde bulundu.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde 26 Nisan 2017'de 'Garson' listesinde adı geçen 10 polis açığa alındı. Açığa alınanlardan biri de H.Ö.'ydü.

46 ay açıkta bekledi

'Garson' listesinde adı geçen 10 bin polisin büyük çoğunluğu, 2018 yılında OHAL KHK'sı ile ihraç edildi. Ancak H.Ö. ihraç edilen polislerden değildi. 46 ay açıkta bekleyen H.Ö., 2021 yılının şubat ayında İçişleri Bakanlığı tarafından kamu görevinden çıkartıldı.

Mahkeme yürütmeyi durdurdu

H.Ö., bakanlığın kararını yargıya taşıdı. Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, İçişleri Bakanlığı'nın ihraç kararının yürütmesi durduruldu. Çünkü H.Ö. hakkında yapılan incelemelerde, ByLock kullanıcısı olmadığı, KHK ile kapatılan kurumlarla bir ilişkisinin bulunmadığı, Bank Asya'ya para yatırmadığı, FETÖ'ye müzahir şirketlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydının olmadığı tespit edilmişti.

Bakanlık, mahkemenin kararına itiraz etti. İtirazı görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, 24 Haziran 2021'de oybirliğiyle kesin olarak reddetti.

30 gün içinde başlaması gerekiyordu, 10 aydır bekliyor

İkinci yargı kararının ardından H.Ö.'nün 30 gün içinde göreve başlatılması gerekiyordu. Aradan 10 ay geçti, H.Ö. göreve başlatılmadı.

Bunun üzerine H.Ö., avukatı Mesut Can Tarım aracılığıyla TBMM'ye bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

KDK: Mahkeme kararına uyulsun, sonucu bildirilsin

Kamu Denetçiliği Kurumu, 13 Nisan'da kararını verdi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda, H.Ö.'nün başvurusu kabul edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı'na mahkeme kararının uygulanması yönünde tavsiye bulunulmasına karar verdi.

Ayrıca, bakanlığa 30 gün içinde kararını Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirmesi gerektiği tebliğ edildi.