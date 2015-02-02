Kamu Denetçiliği Kurumu 2014 raporu: Öldürücü ve öldürücü olmayan silah ayrımı yapılmalı

Kamu Denetçliği Kurumu’nun 2014 yılı raporunda toplumsal olaylara müdahale biçimlerinde alınması gereken tedbirlere geniş yer ayrıldı. Raporda, kuruma temel hak ve özgürlükler alanında ihlal iddialarını içeren çok sayıda başvurunun iletildiği belirtilerek, şikayetler arasında yaşam, konut dokunulmazlığı, seyahat ve yerleşme hakkı, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü haklarıyla ilgili başvuruların öne çıktığı kaydedildi. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun raporunda, toplanma ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün kullanımına dair mevzuat hükümleri ve uygulama örneklerinin, uluslararası hukuk kuralları ve uygulamaları ışığında sağduyulu bir şekilde gözden geçirilmesi ve gerekli reform adımlarının atılmasının acil ihtiyaç gösterdiği belirtildi.

Raporda alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

- Toplumsal olaylara müdahale noktasında, mevzuat hükümlerinin dar anlamda yorumlanmasına dayalı şekilde ve aşırı güvenlik kaygısı ile hareket eden mevcut politikaların gözden geçirilmesi,

- Zor kullanma kararının ve ne tür zor kullanım aracının seçileceği kararının soğukkanlılıkla verilmesini sağlayacak bir mekanizmanın teşkil edilmesi,

- Kolluğun zor kullanım araçlarının, öldürücü ve öldürücü olmayan silahların tanımlamasını sağlayacak şekilde belirlenmesi,

- Göz yaşartıcı gaz gibi kimyasal içerikli müdahale araçları kullanılarak müdahalede bulunulan toplumsal olaylarda, yaralananlara tıbbi yardım mekanizmasının daha kurumsal hale getirilmesi,

- Müdahalede, tüm kolluk personelinin, kolayca kimlik tespiti yapılabilecek durumda olmalarının temin edilmesi,

- Müdahale araç ve gereçlerinin, zor kullanma biçimi ile ayrıntılı olarak kaydedilmesi, göz yaşartıcı gaz gibi kimyasal içerikli müdahale araçlarının kullanım miktarlarının da kaydedildiği, toplumsal olaylara müdahale vakaları için özel bir tutanak ve raporlama sisteminin geliştirilmesi,

- Müdahale araçlarını yalnızca eğitim almış ve sertifikalandırılmış personelin kullanabilmesinin sağlanması,

- Hak ihlallerinin önüne geçilmesi amacı ile etkili soruşturma ve etkin hak arama yollarının güçlendirilmesi,

- Müdahalede görevli kolluk personelinin sosyal ve ekonomik haklarının, yeterli dinlenme süresi başta çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve psikolojik destek sağlanması konusunda adım atılması,

- Etkin bir sosyal medya, kitle psikolojisi ve algı yönetiminde politika benimsenmesi gerekmektedir.