Kamu çalışanlarına müjde: 5 yıllık izin ücretlerini alabilecekler

Maliye Bakanlığı’nın işten ayrılan kamu işçilerinin işlerinden ayrıldığında sadece geriye dönük 2 yıllık izin ücretini ödemesini öngören genelgesini iptal etti. Şimdi milyonlarca kamu işçisi dava açıp 5 yıllık izin haklarını alabilecek.

Danıştay 8. Dairesi, kamuda çalışan işçilerin yıllık izin ücretleriyle ilgili bir davada, çarpıcı bir karara imza attı. Danıştay, 1995 yılından bu yana kamuda çalışan işçilerin işlerden ayrılması halinde sadece “Son hizmet yılı ve bir önceki yılda kullanılmayan yıllık izin ücretlerini ödenmesini” öngören, Maliye Bakanlığı’nın genelgesini iptal etti.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, avukat Emre Baturay Altınok, bu kararla işten ayrılan kamu işçilerin dava açarak, geçmişe dönük yıllık izin ücretlerini talep edebileceğini söyledi.

Danıştay'a dava açtı



TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde İş Kanuna tabi olarak çalışan üç işçi, 8 Şubat 2012’de işinden ayrıldı. İşçiler, işten ayrıldıktan sonra idareye başvurarak, “kullanılmayan tüm izin ücretlerini” talep ettiler. Ancak TÜBİTAK işçilere, “Son hizmet yılı ile bir önceki yılda kullanılmayan yıllık izin ücretlerini ödenebileceğini”, daha önceki yıllara ait ücretlerini ödemeyeceğini bildirdi. TÜBİTAK, bu kararına gerekçe olarak da Maliye Bakanlığı’nın Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü’nün 13 Nisan 1995 tarihli genelgesini gösterdi. Bunun üzerine işçilerin avukatı Altınok, söz konusu genelgenin iptal edilmesi talebiyle Danıştay’a dava açtı.

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