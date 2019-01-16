Kamu Başdenetçisi Malkoç: Şikâyet kadına şiddeti körüklüyor, eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'aile arabuluculuk' sisteminin kurulması için tavsiyede bulunduğunu belirterek "Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız" dedi.

"Mahkemeler uzun sürüyor"

Türkiye gazetesine gündeme dair açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Mahkemeler uzun sürüyor, masraflı. Fakat bize yapmış olduğunuz müracaatı, idareden bilgileri istiyoruz ve çözüyoruz. Kısacası dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, bir denetim kurumu ama denetlerken halkın avukatlığını yapıyor, idareye de yol gösteriyor" diye konuştu.

Hayvanlara eziyet edilmesi ve bazı sokak hayvanlarının çocuklara zarar vermesi konularını rapora döküp çözüm önerebilmek için 24 Ocak'ta çalıştay düzenleyeceklerini kaydeden Şeref Malkoç, bu konuda gerekli düzenlemelerin zamanında yapılmadığını belirtti.

"110 bin başvuru yapıldı"

Şeref Malkoç, 2018'de kuruma 17 bin 585 şikayet başvurusu olduğunu, bunun yanında 98 bin kişinin bilgi aldığını aktararak, kuruma yapılan toplam başvurunun 110 bini aştığını kaydetti. Kurumun en büyük sıkıntısının yeterince bilinmemek olduğuna işaret eden Malkoç, üniversitelerdeki öğrencilere yönelik de etkinlikler düzenlediklerini, onların hak arama yollarına ilişkin bilgilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Malkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son yıllarda her alanda çok güzel gelişmeler oldu. İşte Kamu Denetçiliğinin kurulması da bunlardan biri. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınması bunlardan biri."

"İş davaları yüzde 70 azaldı"

Şeref Malkoç, arabuluculuk sistemi ile ilgili de bilgi verdi. İş davalarında 2018 yılında arabuluculuğun zorunlu hâle getirildiğini, böylece dava açma sayısının yüzde 70 azaldığını söyledi.

"Kanunlar yeterli, mahkemelerin uygulamasında sıkıntı var"

Ayrılan çiftler arasındaki en önemli problemlerden birinin ömür boyu nafaka olduğunu kaydeden Malkoç, "Aslında kanunlarımız bu problemin çözümü için yeterli. Ancak mahkemelerin uygulamasında sıkıntı var" ifadesini kullandı.

"Şikayet kadına şiddeti körüklüyor"

Aile arabuluculuğunun kurulmasını da kendilerinin tavsiye ettiğini anlatan Malkoç "Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız. Aile arabuluculuğu ile ilgili Adalet Bakanlığı iyi bir çalışma yapıyor" diye konuştu.