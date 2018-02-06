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Kamu Başdenetçisi Malkoç: En fazla şikayet YÖK ve Milli Eğitim'den

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Kurum bazında değerlendirdiğimizde en fazla şikayet YÖK ve Milli Eğitim'den geliyor" dedi

06 Şubat 2018 18:28

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, \"Kurum bazında değerlendirdiğimizde en fazla şikayet YÖK ve Milli Eğitim\'den geliyor\" dedi.
\'Ombudsman Halkla Buluşuyor\' programları kapsamında Kayseri\'ye gelen Şeref Malkoç, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Süleyman Kamçı, Malkoç’u valilik girişinde karşıladı. Kamu Denetçileri Yahya Akman, Hüseyin Yürük ve Sadettin Kalkan’ın eşlik ettiği Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ilk olarak Şeref Defteri\'ni imzaladı. Kamu Denetçiliği Kurumunun son yıllarda kurulmuş önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Vali Kamçı, “Değerli başdenetçimiz ve denetçi arkadaşlar buradalar. Şehrimize geldiler, burada bir süre programları olacak” dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise \"Dünyada olduğu gibi Türkiye\'de de kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılması vatandaşlar idare arasındaki ilişkilerde iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, bunun yanısıra denetim yoluyla şeffaflığın kamuda sağlanması ve bunlar kadar önemli olan vatandaşın hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuştur. Özellikle Avrupa\'daki tanımlaması halkın avukatı şeklindedir. Bizler vatandaşla idare arasındaki ilişkilerde halkın avukatlığını yapıyoruz. Vatandaşlarımız aldığı kamu hizmetlerinden eğer memnuniyetsizliği varsa daha iyisini istiyorsak bu dilek, temenni ve şikayet olarak kamu denetçiliğine intikal ettirebiliyor. Güzel bir kurum. Tabi yeni olduğu çok tanınmıyor. Bizde illeri dolaşıyoruz. Basın ile ilişkilerimizi sıklaştırarak, kurumu tanıtmaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.
Kurumlarına gelen şikayetlere değinen Malkoç, \"Kamu personeli bizi daha iyi tanıyor. Müracaatların yüzde 30 civarında kamu personelinden geliyor. Bunu eğitim takip ediyor. Üçüncü sırada ise yerel yönetimler ve SGK geliyor. Kurum bazında değerlendirdiğimizde ise, en fazla şikayet YÖK ve Milli Eğitim\'den geliyor. İkinci sırada yerel yönetimler, üçüncü sırada ise SGK gelmektedir\" diye konuştu.

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