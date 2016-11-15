Kamu Başdenetçiliği'ne Şeref Malkoç seçildi

TMBB Genel Kurulu'nda , Kamu Başdenetçiliği’ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, TBMM 20. ve 21. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç seçildi.

Üçüncü turda yapılan gizli oylama sonucuna göre Malkoç 300, Özkan 20 ve Şahin 1 oy aldı. Oylamada 5 oy boş çıktı, 8 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Malkoç, Kamu Başdenetçisi oldu.

Seçimin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Şeref Malkoç kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü avukatlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdürlüğü avukatlığı, Tes İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz İplik İş Sendikaları avukatlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi, serbest avukatlık, Refah Partisi ve sonrasında Fazilet Partisi'nden TBMM XX. ve XXI. Dönem Trabzon milletvekilliği yapmıştır.

Fazilet Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Saadet Partisi'ne geçti. Burada genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Parti içinde yaşanan tartışmalardan sonra HAS Parti kurucuları arasında yer almış olup, HAS Partinin feshedilmesine kadar genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

22 Eylül 2012'de AK Parti'ye geçti. AK Parti'de YSK temsilciliği ve Parti Siyasi Etik Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra görevlerinden ve partisinden ayrılarak Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.