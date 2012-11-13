Kamu başdenetçiliği adaylığında Durmuş Yılmaz liste dışı kaldı!

AK Parti, Türkiye’nin ilk ombdusmanı adayları arasında bulunan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz’ı son elemeye kalan üç aday arasına bırakmadı. Bu kararda muhalefetin Yılmaz’a destek verip iktidar partisinin adayı olan Mehmet Nihat Ömeroğlu’nun seçilememe riskinin etkili olduğu ileri sürüldü.

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, kamu başdenetçisi aday adayı olarak eski Denizli Valisi Yavuz Erkmen, eski Yargıtay üyesi Mehmet Nihat Ömeroğlu ve emekli hakim Halime Nuray Turcan’ı belirledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanlığını yürüten Yılmaz ise aday adayı olarak gösterilmedi. Ömeroğlu’nun ismi daha önce Hrant Dink’e verilen cezaya itirazı reddetmesi ve Yargıtay üyeliği döneminde Eylül 2010’da Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlunun nikahında şahitlik yapmasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Başkanlığa gönderildi

Komisyon, bu 3 ismi TBMM Genel Kurulu’na sunulmak üzere Meclis Başkanlığı’na bildirdi. Komisyonda bugün yapılan oylamada ilk iki turda hiç bir aday yeterli oyu alamadı. Üçüncü turda komisyonun salt çoğunluğu ile Erkmen 25, Ömeroğlu 21 oy alarak başdenetçi adayı oldular. Dördüncü turda ise Turcan 18 oy alarak komisyonun belirlemesi gereken üç isimden biri oldu.

15 gün içinde seçim

TBMM Genel Kurulu, adayların Karma Komisyonca TBMM Başkanlığı’na bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, en geç 29 Kasım Perşembe günü başdenetçi seçimine başlayacak. Başdenetçi gizli oyla seçilecek. Başdenetçi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilecek. Denetçilerin seçimini ise karma komisyon yapacak. Karma Komisyon tarafından oluşturulan alt komisyon, bugün başvuruda bulunan aday adayları arasından, seçilecek denetçi sayısının üç katı kadar adayı (15) belirleyecek ve Komisyona sunacak. Karma Komisyon, alt komisyonun 15 adayı belirlemesinden sonraki 15 gün içinde, en geç 29 Kasım Perşembe günü denetçi seçimlerini yapacak. Başdenetçi ve denetçilerin seçimi tamamlanınca, Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş olacak.

Güç savaşı ortaya çıktı

Karma Komisyon üyesi CHP’li Erdal Aksünger seçimi, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki güç savaşı burada da ortaya çıktı. Köşk’ün istediği Durmuş Yılmaz’ı seçtirmediler. Büyük bir sürpriz çıkmazsa Başbakanın istediği Mehmet Nihat Ömeroğlu’nu başdenetçi yapacaklar. Aday adayı gösterilen diğer iki isim formalite” dedi. Aksünger, başdenetçilikte bağımsızlığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası başkanlığı döneminde bağımsızlığını göstermişti. Başdenetçiliğe yakışacak bir isimdi. Maalesef aday adayı olamadı” ifadesini kullandı.