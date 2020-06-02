Kamu bankalarından kredi kampanyası uyarı: Kapsam dışına çıkartırız!

Kamu bankalarından yapılan açıklamaya göre sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacak.

Kamu bankaları sundukları konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi paketine yönelik olarak bir dizi uyarıda bulundu. Bankalardan yapılan açıklamada sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı belirtildi.

Ayrıca, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması mümkün olabileceğini açıklandı.

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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketlerimizle, yerli üretim yapan firmalarımıza destek olunması ve firmalar ile yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerimizin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesi amaçlanmıştır.

Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır.

27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve Bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir.