Konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi kampanyasına iki banka daha katıldı

Konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi kampanyasına Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu.

Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni finansman paketi hayata geçiriyor.

Buna göre; konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. İkinci elde faiz yüzde 0,74 olacak; ikinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak; yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır binek araç veya ticari araç satın alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulacak; seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkânı sunulacak.