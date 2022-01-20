Kamu bankalarına 51,5 milyar lira sermaye artışı yapılması planlanıyor

Bloomberg'e bilgi veren bir yetkiliye göre kamu bankalarına toplam 51,5 milyar liralık sermaye artışı yapılması planlanıyor.

Buna göre; Ziraat Bankası'na 22,5 milyar TL, Vakıfbank ve Halkbank'a ise 13,5'er milyon lira sermaye artırımı planlanıyor.

Diğer yandan kamu katılım bankalarına da 2 milyar dolarlık ek sermaye artışı yapılmasının planlandığı bildirildi.

Söz konusu düzenlemenin TL’deki zayıflamayla kamu bankalarının bozulan sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için karar verildiği aktarıldı.

Ek sermayelendirme konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunum yapıldığını belirten yetkili, önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanacağını söyledi.