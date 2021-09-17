Kamu bankaları ve yönetimini iktidarın belirlediği şirketlerin icra dosyalarının iktidara yakın avukatlara verildiği iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a soruldu

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası gibi devlet bankalarının; Türk Telekom Anonim Şirketi, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi iletişim firmalarının icra takip dosyalarının, ayrıca Kuzey Çevre Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu gibi otoyollardan kaçak geçişlerle ilgili tahsilat takip dosyalarının AKP’li yöneticilerin ve üst düzey bürokratlar ile bakanlarla yakın akraba ve arkadaşlık ilişkisi içinde bulunan avukatlara veya hukuk bürolarına dağıtıldığı şeklindeki iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

“Avukatların seçiminde kriter yok”

Kamu alacaklarının tahsili için görevlendirilen avukatlarda herhangi bir kriter aranmadığı, altyapısı yetersiz, toplu icra takibi konusunda deneyimsiz olan, AKP’li yöneticilerin ve üst düzey bürokratlar ile bazı bakanların yakın akraba, eş ve dostlarına dağıtıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Söz konusu kurumların alışkanlıklarını bilen, toplu icra takibine göre altyapı yatırımı yapmış ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlık ve hukuk ofisleri ya tamamen sistem dışında bırakıldığını ya da bunlara çok cüzî miktarlarda dosya verdirildiğini, icra takip dosyalarının herhangi bir kriter gözetilmeksizin sınırlı sayıda avukatlık ve hukuk bürosuna dağıtılmasının binlerce çalışanı olan bu alanda uzmanlaşmış ve altyapı hazırlamış olan diğer avukatlık ofislerinin mağduriyetine yol açtığını hatırlatan Bekaroğlu, bir nevi rant aktarımı ve kazanç paylaşımı şeklinde yürüyen ve dolaylı menfaat elde etmek amacıyla kurulan bu düzende birden çok avukat adına açılan bürolara dosyaların yüklü bir şekilde dağıtılarak dikkat çekmemenin amaçlandığını ifade etti.

Halka açık şirket konumunda bulunan Türk Telekomünikasyon Anonim şirketinin yüzde 6.68 oranındaki hazineye ait hissesinin 05.02.2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketine devredildiğini ve ayrıca Türkiye Varlık Fonunun Turkcell’in yüzde 26.2’sine sahip bulunduğunu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülmekte olduğunu hatırlatan Bekaroğlu, bu münasebetle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorularına yanıt istedi: