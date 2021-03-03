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Kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi

03 Mart 2021 18:07

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın, yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncelledi.

Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

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