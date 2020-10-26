Kamu bankaları KOBİ'lere özel yeni kredi paketini hayata geçirdi

Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdiğini duyurdu.

1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise; 100 bin TL olacak.

Kamu bankaları, KOBİ'lere 100 bin TL’ye kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni açıkladı. KGF teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise; 100 bin TL olacak.

Açıklamada "Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise; işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve Satıcılara Havale-EFT ve Kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak" dendi.