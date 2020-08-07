T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamu bankaları, ikinci el taşıt kredisi kampanyasını bitirdi

07 Ağustos 2020 10:31

Kamu bankalarının geçen haziran ayında duyurduğu ikinci el taşıt kredisi kampanyası sona erdi. Kredide 6 aylık ödemesiz dönem kalktı, faiz oranı 0,82’den 1,17’ye yükseltildi.

ETİKETLER

kamu bankalarıikinci el taşıtkampanyabitirdi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24