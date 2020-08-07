Kamu bankaları, ikinci el taşıt kredisi kampanyasını bitirdi
07 Ağustos 2020 10:31
Kamu bankalarının geçen haziran ayında duyurduğu ikinci el taşıt kredisi kampanyası sona erdi. Kredide 6 aylık ödemesiz dönem kalktı, faiz oranı 0,82’den 1,17’ye yükseltildi.
Kamu bankalarının geçen haziran ayında duyurduğu ikinci el taşıt kredisi kampanyası sona erdi. Kamu bankaları tarafından haziran ayında ikinci el taşıt kredileri için yüzde 0,82 faizle 6 ay ödemesiz azami 150 bin TL limitli kredi kampanyası başlatılmıştı.
Krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar en fazla yedi yaşında otomobil için kredi çekebiliyorlardı.
Sözcü'nün haberine göre kredide 6 aylık ödemesiz dönem kalktı faiz oranı 0,82’den 1,17’ye yükseltildi. 60 aya kadar vade imkanı bulunan kredide araç yaşı sınırı 7’den 5’e çekildi.