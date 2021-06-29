Kamu bankaları geçen yıla göre 1.1 milyar TL zarar etti; sebep yüksek faiz ve hazine tahvilleri

2020'nin Nisan-Mayıs döneminde 5,2 milyar TL net kâr açıklayan kamu mevduat bankaları, 2021'in aynı döneminde 1,1 milyar TL'lik net zarara imza attı. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, zararın nedeni olarak, geçen yıl düşük faizle dağıtılan kredilere ve alınan yüklü Hazine tahvillerine işaret etti.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Geçen yıl enflasyonun altında faiz oranlarıyla kredi dağıtan kamu bankaları, bu yıl faizlerdeki artışla birlikte zarar yazmaya başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Nisan 2021’de 432 milyon TL olan kamu mevduat bankalarının net zararı, Mayıs 2021’de de 644 milyon TL’ye yükseldi.

Böylece kamu mevduat bankalarının 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan iki aylık dönemdeki toplam net zararı 1 milyar 76 milyon TL’ye ulaştı.

2020 yılı aynı dönemde 5,2 milyar TL kâr vardı

Kamu mevduat bankaları 2020 yılı Nisan ayında 1 milyar 562 milyon TL, Mayıs ayında 3 milyar 596 milyon TL, iki aylık dönemde 5 milyar 158 milyon TL net kâr açıklamıştı.

2020 yılının ilk beş ayında kamu mevduat bankalarının 9 milyar 579 milyon TL olan net dönem kârı, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 92,6 düşüşle 709 milyon TL’ye geriledi.

Kamu bankalarının geçen yıl yüksek kâr elde ederken bu yıl net zarara imza atması nedeniyle bankacılık sektörünün net kârı da azaldı.

2020 yılı Mayıs ayında 7,7 milyar TL olan bankacılık sektörünün toplam net kârı, 2021 yılının aynı ayında

yüzde 47,5 düşüşle 4 milyar TL’ye geriledi. 2020 yılının Ocak-Mayıs döneminde 27,3 milyar TL olan toplam kâr da 2021 yılının aynı döneminde yüzde 9,5 düşüşle 24,7 milyar TL’ye geriledi.

Zararın iki temel sebebi var

Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, kamu bankalarının söz konusu zararında iki temel sebep olduğunu söyledi.

Babuşçu kamu bankalarının zararında ilk nedenin geçen yıla göre yükselen faizler olduğunu belirtti.

Geçen yıl kamu banklarının yüzde 7-8 civarında düşük faizle çok fazla kredi verdiğini buna karşın bu yıl faizin 10 puan yukarıda olduğuna işaret etti.

Özellikle 10 yıl vadeli düşük faizle verilen konut kredilerine dikkat çeken Babuşçu, oluşan zararda ilk faktörün bu olduğunu söyledi.

Zarara geçişte ikinci faktör olarak Hazine tahvillerine işaret eden Babuşçu, kamu bankalarının geçen yıl yüklü hazine tahvili aldığını ancak bu tahvillerin faizleri artarken değerlerinin düştüğünü, bu durumun da kamu bankalarının zararında etkili olduğunu söyledi.