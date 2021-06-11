Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinin borçları 2022 Aralık ayına kadar ertelendi

Çevre Turizm ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarına ilişkin olarak "Milli Emlak Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre hazine taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinin 1 Ocak-31Aralık tarihinde ödenmesi gereken borçların, başvuru şartı olmaksızın 30 Kasım 2022'ye kadar ertelendiği duyuruldu.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre covid-19 salgını süreci boyunca turizm işletmelerinin mali yükünü azaltacak düzenleme kapsamında;

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022'ye kadar ertelendi.

Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

Ayrıca ödemelerin ertelendiği süre sonuna kadar da söz konusu borçlara herhangi bir zam veya faiz uygulaması olmayacak. Düzenleme ile toplam 1,1 milyar lira tutarında borç ertelenecek.