Kamu-Ar: Gıda fiyatlarında yıllık artış ağustosta yüzde 40'a yaklaştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi Kamu-Ar’ın, halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı 'Halkın Enflasyonu' araştırmasının Ağustos 2021 sonuçları açıklandı. Buna göre; ağustosta gıda fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında arttı. Temel gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 40’a yaklaştı.

Araştırma sonuçlarına göre; temel gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendi, ağustos ayında da devam etti. Gıda fiyatlarında, ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artış yaşandı. Temel gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 40’a yaklaştı.

Aylık fiyat artışı

Araştırmaya göre; temel gıda fiyatlarında bu yılın ocak ayında yüzde 3,6, şubatta da yüzde 2,8, martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 2,3, mayısta yüzde 1,8 ve haziranda yüzde 1,1, ve temmuzda yüzde 4,2 oranında artış yaşanmıştı.

Ağustosta, ekmek, un, bulgur fiyatlarında yüzde 2,1 oranında artış kaydedildi. Et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 0,6 oranında artış yaşanan ağustosta, süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 2,9 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında geçen yılın son aylarından başlayan artış trendi, ağustosta da yüzde 2,2’lik artışla devam etti.

Meyve fiyatlarının yüzde 3,3 oranında arttığı ağustosta, sebze fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 14,7 oranında yükseliş yaşandı. Bakliyat fiyatlarının değişmediği ağustos ayında, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0,2 oranında arttı.

Tablo: Gıda fiyatlarındaki değişim (Ağustos 2021)

Böylece ağustosta, mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 76 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için temmuz ayına göre yüzde 3,5 oranında daha fazla para ödendi.

İlk 8 aylık değişim

Gıda fiyatlarında ocak-ağustos döneminde ise yüzde 24 oranında artış yaşandı. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ekmek, bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 11,1, et ve balık fiyatlarında yüzde 26,9, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 23,9 oranında artış gözlendi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 25,9 oranında artış oldu. Bu dönemde meyve fiyatlarında yüzde 75,6, sebze fiyatlarında yüzde 14,1 oranında artış kaydedildi. Bakliyat fiyatlarında yüzde 9 oranında, diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 8,6 oranında artış oldu.

Yıllık değişim

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise yüzde 39,8 oranında artış gözlendi.

Bu yıl ağustosta geçen yılın ağustos ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 28,4, et-balık fiyatlarında 22,7, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 35,7 oranında artış oldu. Yağ fiyatları yüzde 56,9 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 68,8, sebze fiyatları ise yüzde 81,7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 29,2 diğer gıda fiyatları ise yüzde 16,4 oranında zamlandı.

Yıllık ortalama

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 31,9 oranında artış yaşandı.

Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 20,4, et ve balık fiyatları yüzde 17,7, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 30, yağ fiyatları yüzde 42,7, meyve fiyatları yüzde 44,8, sebze fiyatları yüzde 69,2, bakliyat fiyatları yüzde 26, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 10,9 oranında artış kaydetti. (ANKA)





