Kamu alacaklarında yeni dönem

Amme alacakları tecil faizi yüzde 22 olarak belirlendi. Tecil faizi zamanında ödenmeyen borçların taksitlendirilmesi sırasında kullanılıyor. Dün de gecikme zammı faiz oranı yüzde 1.40'ten yüzde 2'ye çıkarılmıştı.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamında halen yüzde 12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yüzde 22'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, yeni tecil faizi oranı bugünden itibaren geçerli olacak.

Dün de gecikme zammı için oran yüzde 1.40'ten yüzde 2'ye çıkarılmıştı.

Tecil faizi, zamanında ödenmeyen borçların en son raddede taksitlendirilmesi işlemlerinde ana paraya uygulanan faiz uygulamasıdır.