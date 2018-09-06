Kamu alacakları tecil faizi 10 puan artışla yüzde 22'ye çıktı

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamında halen yüzde 12 olarak uygulanmakta olan kamu alacakları tecil faizi oranı yüzde 22\'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, yeni tecil faizi oranı bugünden itibaren geçerli olacak.

Tebliğ ile, dün yeniden belirlenerek yüzde 1.40\'dan yüzde 2\'ye yükseltilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki gecikme faizinin uygulamasıyla ilgili açıklamalara da yer verildi.

Tebliğde, \"Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık yüzde 12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık yüzde 22 olarak belirlenmiştir\" denildi ve şu açıklamaya yer verildi:

\"Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

\"Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (yüzde 12) uygulanması gerekmektedir.

\"Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.\"

Tebliğde ayrıca, \"amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmakta\" olduğu anımsatıldı ve şöyle denildi:

\"Anılan maddenin Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden 5/9/2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/9/2018 tarihli ve 62 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 2.0 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 5/9/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.\"