Kampüste otomobil çarpan köpek öldü

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi\'nde \'Umuttepe\'nin Mavi Tasmalı Köpekleri\' projesi kapsamında kısırlaştırılan \'Cabbar Max\' isimli köpek, kampüste bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Kocaeli Üniversitesi\'nde \'Umuttepe\'nin Mavi Tasmalı Köpekleri\' projesi kapsamında kampüste bulunan köpekler kısırlaştırılırken, beslenme alanları oluşturuldu. Dün öğle saatlerinde, Umuttepe Kampüsü\'nde Yabancı Diller Yüksekokulu yakınlarında hızla ilerleyen bir otomobil \'Cabbar Max\' isimli köpeğe çarptı. Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, köpek can verdi. Öğrenciler, \'Cabbar Max\' ın ölümünün üzüntüsünü yaşarken, belediyeye haber verildi. Kampüse gelen belediye ekibi, köpeği gömülmek üzere götürdü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENSİN

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü Başkanı Hasan Cankut Kırca, köpeğe çarpan aracın bulunması için güvenlik kameralarının incelenmesini istediklerini belirterek, \"Bugün Yabancı Diller Yüksekokulu mevkiinde yol üzerinde, Umuttepe\'nin 106 numaralı mavi tasmalı köpeği olan Cabbar Max, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kampüs içinde maalesef araçların çok hızlı gitmesi nedeniyle bu tür üzücü olayları sıkça yaşıyoruz. Lütfen araç sahipleri, kampüste köpeklerin de yaşadığını bilerek hızlarını ona göre ayarlasın. Bu olayda, köpeğimize çarpan aracın tespit edilip, gerekli cezai işlemlerin uygulanması için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu\'nun bahsedilen gün ve saat dilimindeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenip, olayın araştırılmasını istiyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI