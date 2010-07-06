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Yaşam

Kampüste intihar etti!

20 yaşındaki Ercan Aydın, üniversite kampüsündeki ormanlık alanda ağaca ip bağlayarak kendini astı.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Bolu'daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören 20 yaşındaki Ercan Aydın, kampüsteki ormanlık alanda ağaca bağladığı iple intihar etti.


Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusu'nde ortaya çıktı. Çevresi ormanlarla kaplı kampuste lojmana gitmek isteyen Fen Edebiyat Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Yasin Bakış, ağaçta asılı öğrencinin cesediyle karşılaştı. Yasin Bakış, 112 Acil ve polise ihbarda bulundu. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1'inci sınıf öğrencisi Ercan Aydın’ın, ilk belirlemelere göre 2 gün önce kendini iple ağaca astığı belirlendi. Cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme ekibinden bilgilere alarak, incelemede bulundu.

Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun da olay yerine gelerek, “Şu anda intihara benziyor. Kendini ağaca asmış. Ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.


Cesedi gören Araştırma görevlisi Yasin Bakış ise, “Evime gidiyordum. Eve giderken cesetle karşılaştım. Yerden yaklaşık 30 santim yüksekteydi. Kendini iple ağaca asmış. Yüzünde morluklar vardı. 112 Acil ve 115 Polis İmdat’ı arayıp haber verdim” diye konuştu.


Ercan Aydın’ın ailesinin Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde oturduğu öğrenilirken, ceset otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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