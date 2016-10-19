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Kültür-Sanat

'Kampüste Caz' konserleri başlıyor, festival programı belli oldu

Akbank Caz Festivali, 26 yıldır devam ediyor

19 Ekim 2016 18:33

26 yıldır Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, festival klasiği haline gelen “Kampüste Caz” konserlerine bu yıl da devam ediyor. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz, 24 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Bursa, Manisa, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversiteli gençlerle buluşturacak.

Evrensel standartlarda Türkçe sözlü müzik yapma fikriyle yola çıkan, sesiyle ve etkileyici sahne performansıyla Türk Caz müziğinin en beğenilen isimlerinden olan Jülide Özçelik, Kampüste Caz boyunca üniversiteli gençlerle buluşacak. Jülide Özçelik’e Kampüste Caz konserlerinde gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut, basta Efecan Tuncer ve davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan ülkemizin önde gelen caz müzisyenleri eşlik edecek.

“Kampüste Caz” Konser Programı

24 Ekim 2016, Pazartesi – Bursa Uludağ Üniversitesi

25 Ekim 2016, Salı – Manisa Celal Bayar Üniversitesi

26 Ekim 2016, Çarşamba – İzmir Ege Üniversitesi

27 Ekim 2016, Perşembe – Eskişehir Anadolu Üniversitesi

1 Kasım 2016, Salı – Adana Çukurova Üniversitesi

2 Kasım 2016, Çarşamba – Mersin Üniversitesi

3 Kasım 2016, Perşembe – Kayseri Erciyes Üniversitesi

4 Kasım 2016, Cuma – Ankara Bilkent Üniversitesi

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