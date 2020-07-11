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'Kampüslerde LGBTİ+ Hak Mücadelesi' etkinliğini duyuran üniversite öğrencisine tehdit: Sizi yüksek çatılardan atacağız

11 Temmuz 2020 19:18

Ankara Üniversitesi'nde "Kampüste LGBTİ+ Hak Mücadelesi" isimli etkinliğin duyurusu yapan SBF öğrencisi Nazlı İkra Öztay, “Sizi yüksek çatılardan atacağız” denilerek tehdit edildi. Çatıdan atmak, IŞİD'in LGBTİ+'lara uygulandığı bir "ceza yöntemi" olarak biliniyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğrencisi Nazlı İkra Öztay, üniversite öğrencilerinin yer aldığı WhatsApp gruplarında online olarak gerçekleştirdikleri  "Kampüste LGBTİ+ Hak Mücadelesi" isimli etkinliğin duyurusunu yaptığı için “Sizi yüksek çatılardan atacağız” diye tehdit edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre SBF öğrencisi Nazlı İkra Öztay yaptığı açıklamada, “Ankara Üniversitesi Yenilikçi Düşünce Topluluğu olarak 10 Temmuz Cuma günü online yaptığımız Ece Turhan ile Kampüste LGBTİ+ Hak Mücadelesi isimli etkinliğimiz için her zaman yaptığımız gibi, sınıfların WhatsApp gruplarından duyuru yapmamızınn ardından önce T. K. isimli şahsın özelden ‘o ahlaksız mesajı kaldır’ mesajıyla karşı karşıya kaldım” ifadelerini kullandı.

"Başka arkadaşlarımız da tehdit edildi"

"Benimle başlayan tehdit süreci başka arkadaşlarımıza da ulaştı” diyen Öztay, “T.K isimli şahsa mesajı neden kaldıracağım? diye sormamın üzerine LGBTİ+ bireylerinin ‘ahlaksız’ olduğu, ‘zavallı’ olduğu gibi başta hakaret ile başlayan söylemleri ‘sizi yüksek çatılardan aşağı atacağız’ şeklinde tehditlerle devam etti. Ayrıca bu şahıs bir başka arkadaşımı da telefonla arayarak tehdit etti. Kendisi Siyasal Bilgiler Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan T. K. araştırdığımızda bir cihatçı çete üyesi olduğunu, zaman zaman Suriye'de ikamet ettiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

"Asla alışmayacağız"

T. K. İsimli şahsın Öztay’a gönderdiği mesajların bir bölümü ise şu şekilde: "Bu toprakların diline, dinine, ahlakına, temizliğine ve güvenliğine bekçiyiz. Buraları benim gibi düşünenler erkekçe çarpışarak fethetti. Bu toprakların bin yıldır süregelen tertemiz ahlakının temsilcileri biziz. Yazık size. O mesajı kaldırın ve bir daha grubu ahlaksızlığınıza zemin yapmayın. Asla alışmayacağız ve sizi yüksek binalardan atacağız."

IŞİD yöntemi

Yüksek çatıdan atma yöntemini IŞİD'in sık sık kullandığı biliniyor. IŞİD, LGBTİ+'ları yüksek çatılardan atarak gerçekleştirdiği infazların görüntüleri geçen yıllarda sık sık sosyal medyada yayınlıyordu. 

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