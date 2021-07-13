Kampüse alınmayan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi yönetimin “sağlık ve güvenlik riskleri”ni neden göstererek kampüslere giriş ve çıkışların 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü sabahına kadar kısıtlandığını açıklandığı 3 Temmuz günü ofislerinde çalışmak için kampüse giden ve özel güvenlik görevlileri tarafından kampüse alınmayan akademisyenler suç duyurusunda bulundu.

Akademisyenler, haklarının gasp edildiğini, TCK’nın 117., 154., 112. ve 119. Maddelerinin ihlal edildiğini söyledi.

Ne olmuştu?

3 Temmuz 2021, Cumartesi kampüste çadır nöbeti gerçekleştiren öğrenciler açıklama yapmak için Güney Kampüs kapısına yürümüş, burada özel güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek kampüs dışına atılmışlardı.