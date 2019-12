'Kampüs liseler' kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birkaç lise türünün bir arada bulunduğu mesleki teknik ağırlıklı “lise kampüsleri” kurmaya başladı. Bursa'da iki kampüsle başlatılan pilot proje, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri'de de uygulanacak.



MEB Müsteşar Yardımcısı Abdussamet Arslan, üniversite kampüslerinin benzerlerinin liseler için de kurulmasını planladıklarını bildirdi. Bu çerçevede pilot proje uygulamasının başlatıldığını ifade eden Arslan, kampüslerde mekanlardan ve öğretmenlerden ortak yararlanılmasının verimlilik ve tasarruf açısından büyük avantaj sağlayacağını belirtti.



Arslan, “kampüs lise” uygulamasının başlatılma nedenlerini şöyle anlattı:



“Aslında kampüs lise projesi otomatik olarak ortaya çıktı. Özellikle şehir merkezlerinde, ilköğretim kademesinde okul ihtiyacını karşılayamıyoruz, çünkü arsa bulamıyoruz. Aslına bakarsanız buralarda okul yok mu? Var. Yetiyor mu? Biz memnun değiliz. Eskiden 60 kişilik sınıflarda ders görülüyordu. Bizim amacımız, bunu maksimum 30 kişiye indirmek. Bunun için de ekstra derslik yapmak gerekiyor.



Ankara'nın, İstanbul'un merkezlerini düşünün. Şuraya ilköğretim okulu yapmak istesem yer bulabilir miyim? Bu imkansız. Mesela Ankara'daki Sarar İlköğretim Okulunun sınıf mevcudu 50 ise oranın mevcudunu 30'a düşürmek için ek derslik yapmak lazım, onun için de bana yer lazım. Yer bulamayınca biz de şöyle bir formül ürettik: Şehir merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarını şehrin dışına taşıyalım, arsa bulabildiğimiz yerlere, o ortaöğretim kurumlarını da ilköğretim okulu yapalım. Çünkü bizim için ilköğretim okulu ve okul öncesi eğitimin özelliği, çocuk evinden çıktığı zaman okula yürüyerek gidip yürüyerek gelebilmeli. Servis olmamalı. İlköğretim bunu gerektirir. Okul öncesi de aynı şekilde. Ortaöğretim öğrencisi ise otobüse, dolmuşa binebilir, kendi başına gidip gelebilir. Onun için ortaöğretimi şehir dışına taşımakta bir mahsur yok.”



Bunun yanı sıra personel istihdamında da sorun yaşandığını anlatan Arslan, bazı okullarda bir öğretmenin girdiği ders sayısının az olmasına karşın bazı okullarda ise tam tersi durum yaşandığını kaydetti. Özellikle müzik, beden eğitimi gibi derslerde öğretmenlerin diğer okullarda da derse girmesinin öğretmen sıkıntısını gidereceğini belirten Arslan, “Böyle bir modelde öğretmeni daha etkin kullanabileceğiz. Personel ve öğretmen ihtiyacını alt seviyeye düşüreceğiz. Örneğin bir kampüsün içinde dört ayrı okul olsa, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, düz lise veya Anadolu lisesi, bu okulların her biri için ayrı ayrı müzik, beden eğitimi veya bir başka branş öğretmeni olması yerine tümü için belki iki-üç öğretmenle yetinilecek” dedi.



Kampüs modelinde cari giderlerin de en aza indirileceğini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Mevcut durumda temizlik, çevre ve yan tesislerle ilgili sorunlarımız var. Biz her öğrencimizin spor yapmasını istiyoruz ama spor tesisleri ihtiyacı karşılamaktan uzak. Çünkü şu anda bizim için birinci öncelik derslik ama böyle bir kampüste yapacağınız spor tesisi ortak kullanılır. Bizde maalesef idarecilerde şöyle bir sıkıntı var: Bir mahalledeki lisede spor salonu vardır, bir başka okulun oradan faydalanmasında genellikle sıkıntı çıkarırlar. Neden? Buranın ısınmasını, elektriğini, suyunu o lise karşılıyor, öbürleri yararlanıyor. Kampüs modelinde böyle sıkıntılar olmaz. Yan tesisler, araç gereçler ortak kullanılır.”



Arslan, bu kampüslerde, bulundukları illerdeki sanayinin ihtiyaç duyduğu okul türlerinin yer alacağını kaydetti. Buralarda genellikle endüstri meslek, kız meslek, ticaret ve düz lise türlerinin bulunacağını ifade eden Arslan, bundan dolayı kampüslerin mesleki teknik ağırlıklı olacağını bildirdi. Kampüslerde spor kompleksleri, kütüphaneler, internet erişim yerleri, laboratuvarlar, atölyeler, personel için kreş, lojman ve park yerleri bulunacağını ayrıca bir sağlık birimi de yapılacağını kaydeden Arslan, “Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek, buralarda sağlık il müdürlüklerinden uzman hekim olmasa bile bir pratisyen hekim bulunmasını sağlayacağız” diye konuştu.



Mesleki ve teknik eğitimde okullaşma oranlarının arttığını belirten Arslan, bu alanda okul sayısında eksiklik bulunduğunu söyledi. Arslan, 2010'dan itibaren genel lise binalarından uygun olanların meslek lisesine dönüştürülerek, bu okulların yanına atölyeler ilave edileceğini bildirdi.



Kampus yapılacak iller



Abdussamet Arslan, “kampüs lise” uygulamasının Bursa'nın Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde başladığını bildirdi. Arslan, kampüs lise yapmak için özellikle endüstrinin yoğun olduğu büyük şehirlerin tercih edildiğini belirtti. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de birer kampüs kurma çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Arslan, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında olmak üzere iki, Ankara'da, Adana ve Kayseri'de de birer kampüs inşa edilmesinin planlandığını kaydetti. İstanbul'da yer bulunması için valiliğe talimat verildiğini söyleyen Arslan, Ankara'da da Ostim yakınlarında arsa bulunduğunu ifade etti.

Arslan, söz konusu kampüslerin yapımına 2010 yılında başlanacağını bildirdi.



Kampüsün idaresi



Kampüsün idaresi konusunun da yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Arslan, bu konuda da şu bilgileri verdi:



“Eğer burada 4 okul olacaksa bu okulların bütçe yapısı, bağlı bulundukları genel müdürlüklere bağlıdır. Kampüs işletmeye başladığınız zaman kampüsün ortak giderlerinin nereden karşılanacağı konusunda bir sıkıntı var. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Kampüs müdürlüğüne ilçe milli eğitim müdürü statüsünde birisini görevlendirelim diye bir formül bulduk. Parasını da her genel müdürlükten okulların büyüklüğü oranında eşit miktarda özel idareye devrettirip, özel idareden oraya aktarma yoluna gitmeyi düşünüyoruz. Aksi takdirde yasa değişikliği gerekiyor. Yasa değişikliği yapılmadan böyle bir formülle en az bir-iki yıllık deneme süresi geçinceye kadar böyle idare edeceğiz.”