Kampta kalan Ezidi çocuk tedavi olmazsa hayatını kaybedecek!

Diyarbakır'daki Fidanlık kampında yaşayan Ezidiler mülteci statüsüne sahip olmadıkları için sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. O mültecilerden biri de kalbi delik olan 5 yaşındaki Sazan Kaçan. Kaçan tedavi olmazsa hayatını kaybedecek.

Diyarbakır’da Şengal'den gelen Ezidiler için kurulan Fidanlık Kampı’nda bin 214 çocuk bulunuyor. Toplam 3 bin 800 Ezidi’nin kaldığı kampta, kronik hastalığa yakalanan çok sayıda göçmen sağlık hizmetinden yoksun kalıyor.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Türk Tabipler Birliği (TTB) Diyarbakır Şubesi’nden Doktor Mehmet Şerif Öner, Fidanlık Kampı’nda yaşayan Ezidilerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı olmadıkları için hastanelerde tedavi hizmeti alamadıklarını söyledi.

Acilen ameliyat olmalı

Fidanlık Kampı’nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışan sağlık sorumlusu Ömer Kalem, ailesiyle birlikte kampta yaşayan 5 yaşındaki Sazan Kaçan’nın acilen tedavi olması gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Tedavi için 18 bin TL

2014 yılından IŞİD’in Şengal’e saldırması sonucunda Şırnak’ın Roboski köyüne yerleşen, Kaçan ailesi daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu Fidanlık kampına yerleşti. 3 çocuğuyla birlikte Diyarbakır’da bulunan Fidanlık kampında yaşayan 40 yaşındaki Sumükcan Kaçan yaşadıklarını şöyle anlatıyor:” IŞİD Şengal’e saldırdıktan sonra göç etmek zorunda kaldık. Türkiye’ye gelebilmek için kaç gün yürüdüğümüzü hatırlamıyorum. Önce Şırnak’ın Roboski köyüne göç ettik. Daha sonra Diyarbakır’a geldik. IŞİD Şengale saldırmadan önce kızımın tedavileri hastanede yapılıyordu. Ama Türkiye’ye geldikten sonra hiçbir hastane kızımın tedavi masraflarını üstlenmedi. Kızımın tedavisi için 18 bin TL gerekiyor. Doktorlar kızım tedavi edilmezse öleceğini söyledi. Hastane masraflarını karşılayabilecek param yok. Kızımın yaşaması için yardıma ihtiyacım var.”

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