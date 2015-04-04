‘Kampın yüzde 90’ı IŞİD’in elinde’



Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye jetlerinin kampı bombaladığını açıkladı. Şam yakınlarındaki Yarmuk kampı 18 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Yarmuk mülteci kampının ele geçirilmesinde IŞİD ile El Kaide'ye bağlı Nusra Cephesi'nin işbirliği yaptığı belirtiliyor. Radikal İslamcıların gece yarısı bölgenin kuzey doğusuna doğru ilerleme kaydettiği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) sözcüsü Chris Gunness “Yarmuk'taki durum tüm insanlık için bir utançtır, evrensel bir utançtır” dedi. Gunness “Yarmuk bir testtir, uluslararası topluma bir meydan okumadır. Başarısız olmamalıyız. Uluslararası sistemin güvenilirliği söz konusudur” dedi.