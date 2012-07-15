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Yaşam

Kampı basıp 7 kıza tecavüz ettiler!

Olay Meksiko'da bir parkta meydana gelirken, genç kızların reşit olmadıkları açıklandı

15 Temmuz 2012 23:57

Meksika'da 12 kişi oldukları tahmin edilen bir çete, başkent Meksiko'da bir gençlik kampını basarak 7 genç kıza tecavüz etti.

 
Olay Meksiko'da bir parkta meydana geldi. Kampı basan çete üyelerinin önce gençlerin üzerindeki değerli eşyaları topladığı öğrenildi. Kampta 90 genç olduğu ve tecavüze uğrayan kurbanların bir kiliseye bağlı oldukları bildirildi. Meksika'da yayınlanan Reforma gazetesinde yer alan habere göre 7 genç kız, çetenin tecavüzüne uğradı. 
 
Çete üyelerinin tecavüzlerin ardından iki araç çalarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Genç kızların reşit olmadıkları açıklandı.
 
Meksika'da özellikle son 6 yılda tecavüzleri sayısı artmış durumda. Elde edilen verilere göre bu ülkede her 21 tecavüz davasından sadece biri aydınlatılabiliyor.
 
 

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