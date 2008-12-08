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Yaşam

Kampçılar ve kayıkçılar için 'Bin Adalar'

Bin Adalar; tatilciler, kampçılar ve kayıkçılar arasında çok popüler bir alan.

08 Aralık 2008 02:00

Bin Adalar, A.B.D-Kanada sınırındaki Saint Lawrence Nehri üzerinde bulunan bir adalar zinciri. Bu adalar Kingston / Ontario'dan aşağıya doğru 80 km boyunca uzanıyor.

Kanada tarafında kalan adalar Ontario eyaletine bağlıdır. Amerikan sınırında kalanlar ise New York eyaletine bağlı.

Sayıları toplamda 1865 olan bu adaların büyüklükleri 100 km2 ile tek konutlu küçük adalar - hatta göçebe su kuşlarına yuva olan ufak kaya parçaları arasında değişiklik gösteriyor.

Adaların sayılarının belirlenmesi için adanın yılın 365 günü boyunca su seviyesinin üzerinde kalması, yüzölçümü 900 cm2'den büyük olması ve üzerinde en azından bir ağaç veya çalılığın bulunması gibi bazı ölçütler göz önüne alındı.

Bin Adalar; tatilciler, kampçılar ve kayıkçılar arasında çok popüler bir alan ve sıklıkla "kayık gezintilerinin dünyadaki merkezi" olarak gösteriliyor.

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