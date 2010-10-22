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Kampanya: Kürtçe konuş

KCK davası sanıklarının anadilde savunma haklarının reddedilmesine tepki olarak 'Kürtçe Konuş' kampanyası başlatıldıı.

22 Ekim 2010 03:00

T24 -  Kck davasının açılışında isimleri okunan sanıkların bazıları kürtçe burdayım (liv ir im) diyerek tepki topladılar. Tutuklu sanıklardan Hatip Dicle'nin anadilde savunma talebine de red cevabı gelince KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, Kürtleri, gündelik hayatta daha çok Kürtçe konuşmaya çağırdı.


Radikal'de yayımlanan haber şöyle:


KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, mahkemenin kararına karşı özellikle Diyarbakır’da hem günlük yaşamda hem de devlet kurumlarında daha fazla Kürtçe konuşulması çağrısında bulundu.


Türkiye-Irak ve ABD’li yetkililerin salı günü Ankara’da yaptığı “üçlü zirve”yi “Kürt sorununun çözümünde askeri yöntemlerde ısrarcı olunması” olarak yorumlayan KCK Başkanlık Konseyi, ateşkesin uzaması için güven ortamı yaratacak adımların atılmasını istedi.

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