Kampa gitmek istemeyen mülteci aile kendini tren raylarına attı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Keleti İstasyonu'ndan yola çıkan ancak Avusturya'ya değil, 48 kilometre mesafedeki kampın olduğu istasyona götürülen bir aile, kampa gitmeyi reddederek kendini tren raylarına attı.

Polisin sert şekilde müdahalesiyle karşılaşan aile, uluslararası ajanslar tarafından da an be an görüntülendi. Çaresizlik içinde kafasını yerlere vuran mülteci çift, bebekleriyle polis müdahalesine direnmeye çalıştı. Yaşanan arbedede mülteci anne, bebeğini güçlükle elinde tutmaya çalıştı.

ITV muhabirlerinden James Mates, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Keleti istasyonundan trene binen göçmenlerin Avusturya’ya gittiklerini sandığını, ancak göçmen kampına gideceklerini öğrendiklerinde çılgına döndüklerini aktardı. Mates, “Tren göçmen kampına yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki polislerin de beklediği Bicske şehrinde durdu” dedi. Reuters da göçmenlerin tren camlarına çıkarak, “Kampa hayır, kampa hayır” diye bağırdıkları bilgisine yer verdi.

Macaristan hükümetinin sert sekilde müdahale ettiği ve Avrupa ile katettikleri uzun yolculuk arasında sıkışan mülteciler, belirlenen göçmen kamplarına gitmeye zorlanıyor.