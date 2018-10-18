Kamp sandalyeleri ve termoslara ilgi 2 kat arttı

İSTANBUL, (DHA)-HEPSİBURADA, 2018 yılında outdoor ürünlerine olan ilginin geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttığını açıkladı. Kadınların geçtiğimiz yıla göre yüzde yüz daha fazla alışveriş yaptığı kategoride en çok kamp sandalyeleri ve termoslar tercih edildi.

Hepsiburada’nın düzenlediği “Outdoor Festivali” yüzde 40’a varan ekstra indirimler sunuyor. Kampanya kamp sandalyelerini, termosları, outdoor montları, botları, kampçılık malzemelerini, aksiyon kameralarını, saatlerini ve daha birçok ürünü kapsıyor. Hepsiburada kampçılık ve doğa gezilerine yönelik ürünlerinde geleneksel olarak her ay indirim yaparak, outdoor tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

OUTDOOR ÜRÜNLERİNE İLGİ YÜZDE 36 ARTTI

Outdoor kategorisinin alışveriş eğilimlerini inceleyen Hepsiburada; 2018 yılında outdoor ürünlerine olan ilginin geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttığını açıkladı. Kadınların geçtiğimiz yıla göre yüzde yüz daha fazla alışveriş yaptığı kategoride en çok kamp sandalyeleri ve termoslar tercih edildi. En çok alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, yaş grubunun ise 26-45 aralığında olduğu görüldü.

KAMP İÇİN TÜM İHTİYAÇLAR HEPSİBURADA’DA

Hepsiburada’da dayanıklı ve kolay taşınan valizlerden, hafif ve taşıması pratik açılır katlanır sandalyelere ve kolay kurulan, soğuktan koruyan ve yağmur geçirmeyen çadırlara, uzun süre sıcaklığı koruyan termoslardan, kamp hayatına uygun dayanıklı muglara, matlardan çadır içinde konfor sağlayan çift kişilik şişme yataklara kadar yüzlerce kamp ürünü yer alıyor.

TERMOS SEÇERKEN DİKKAT

Tek kullanımlık plastik şişelerin çevreye ve insan sağlığına olan zararını vurgulayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan; termos alacaklara plastik termoslarda BPA’sız (Bisphenol A) plastik olmayan termoslarda ise hem içi hem dışı çelik yapıda olan ürünleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Termoslara ilginin bu yıl geçen yıla göre yüzde 110 arttığını belirten Hepsiburada verileri, sağlıklı şişe kullanımı konusunda bilinçlendiğini gösteriyor.

YAĞMUR, ÇAMUR SORUN OLMASIN

Hepsiburada’dan alışveriş yapanlar, su geçirmeyen ancak hava alan, rahat ayakkabı ve botlardan, adeta bir zırh gibi kötü hava koşullarından koruyacak montlara kolayca ulaşabiliyor. Hepsiburada bu keyifli anları kayıt altına alarak ölümsüzleştirmek isteyenlere suya ve yağmura dayanıklı aksiyon kamerasını öneriyor.

Outdoor festivali, 21 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.