'Kamp Armen'in iadesi çocuk haklarına saygının gereğidir'

Çocuk Vakfı, Hrant Dink ve Rakel Dink’in de kaldığı Kamp Armen'in yıkımının durdurulması için bir açıklama yayımlayarak, kampın asıl sahiplerine iade edilmesinin çocuk haklarına ve çocuğa saygının gereği olduğunu belirtti.

Kampın "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hatırlarında yeri olan bir mekân" olduğuna dikkat çeken Vakıf, "Şimdiki hukukî durumu ne olursa olsun, Devlet, vatandaşlarına yönelik hassasiyetini ve gerekiyorsa kamulaştırma suretiyle mekânın korunmasını sağlamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Agos gazetesinde yayımlanan Çocuk Vakfı’nın Tuzla Çocuk Kampı ile ilgili mağduriyetin giderilmesi amacıyla yaptığı açıklama şöyle:

“1936 Beyannamesi gerekçe gösterilerek, Tuzla Çocuk Kampı’na Devlet tarafından el konmasının ardından kamp ilk sahibine iade edilmiş ve kamp yeri 7 kez el değiştirmişti. Bu uygulama Yargıtay’ın 1987’de onayladığı yerel mahkeme kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Kanunu’na dayanarak 2011 yılında aldığı karar doğrultusunda yapılmıştı.

Devlet, Kamp Armen olarak bilinen Tuzla Çocuk Kampı’nı asıl sahiplerine iade etmelidir. Bu taşınmaz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hatıralarında yeri olan bir mekân niteliğindedir. Bu yüzden, şimdiki hukukî durumu ne olursa olsun, Devlet, vatandaşlarına yönelik hassasiyetini ve gerekiyorsa kamulaştırma suretiyle mekânın korunmasını sağlamalı; Çocuk Haklarına ve çocuğa saygının gereğini yerine getirmelidir."