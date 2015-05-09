Kamp Armen'de yıkıma karşı nöbet sürüyor

Ermenilerin devlet tarafından el konulan mülkleri arasında yer alan ve aralarında Hrant Dink, Rakel Dink ve HDP Milletvekili Erol Dora'nın da bulunduğu yaklaşık bin 500 çocuğa ev sahipliği yapmış olan Kamp Armen olarak bilinen Tuzla Çocuk Kampı'nda, kampın yıkımına karşı yurttaşların nöbeti devam ediyor. Aralarında, HDP İstanbul İl Örgütü, HDK bileşenleri, Nor Zartonk''un da bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve platformdan yurttaşların nöbete devam ettiği kampa sanatçı Menderes Samancılar da dayanışma amacıyla geldi. HDP üyeleri "Kamp Armen'i yıkan soykırıma ortaktır" yazılı pankart açarken, kampın bulunduğu alana Ermenice ve Türkçe, "Soykırım sürüyor", "Kamp Armen, Ermeni halkına iade edilsin" yazılı pankartlar asıldı ve duvarlara, "Tarihine sahip çık", "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeni'yiz", "Sermaye defol, bu sokaklar bizim" yazılamaları yapıldı.

DİHA'da yer alan habere göre, şehir merkezine uzak olduğu için nöbet eylemindeki yurttaşlar yiyecek içecek ihtiyacını, bazı yurttaşların evlerinden hazırlayarak getirdiği yiyeceklerden oluşan komünden karşılarken, gün boyunca kampta, Ermenice dil dersi ve bazı atölye çalışmalarının yanı sıra fidan dikme etkinliği gibi birçok etkinlik düzenleniyor. Ermenice ezgilerin eksik olmadığı kamp alanına hafta sonu da olması sebebiyle dayanışmak amacıyla birçok yurttaş da gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde de kampta Voman müzik gurubu bir konser verecek.

Ne olmuştu?

1962'de Gediklipaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı tarafından satın alınan Kamp Armen, çocuklar, özellikle de yetim çocuklar için bir yaz kampı olarak düşünülmüş ve çocukların elleriyle, emeğiyle, katkılarıyla inşa edilmiş bir kamp. 1936 Beyannamesi'nin arından devlet tarafından ilk sahibine iade edilen kampa el konulması süreci ise, 1987 yılında Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını onamasının ardından tamamlandı. Kamp Armen aralarında Hrant Dink, Rakel Dink ve HDP Milletvekili Erol Dora'nın da bulunduğu yaklaşık bin 500 çocuğa ev sahipliği yapmış bir kamp. 6 Mayıs sabahı kampa gelen iş makinelerinin kampın bir bölümünü yıkarken, kampta toplanan yurttaşlar, kampı tamamıyla yıkılmaktan kurtardı.