Kamıştan ekmek paralarını çıkarıyorlar

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de Roman vatandaşlar orman ve dere kenarlarından topladıkları kamışlardan ürettikleri sepetleri satarak gelir sağlıyor.

Sepet yapımı sabaha karşı saat 03.00\'de başlıyor. Gece karanlığında kalkan Romanlar, yaklaşık 2 saat süren yolculuk ardından Anamur ve çevre ilçelere ulaşıyor. Havanın aydınlanması ile birlikte buradaki orman ve dere kenarlarına giden sepetçiler, \'Bıçkı\' adı verilen özel bir bıçak ile kamışları kesmeye başlıyor. Zorlu yolculuk ardından, başta yılan ve böcekler olmak üzere bir çok zorlukla karşılaşan insanlar, ardından kestikleri kamışları yaşadıkları mahalleye getirip kurumaya bırakıyor. Kurutulan kamışları bölerek örülebilir hale getiren Romanlar, bunlardan çeşit çeşit sepet yapıyor. Sepetler de merkez Mezitli İlçesi Çeşmeli yolu üzerinde kurulan metrelerce uzunluktaki stantlarda satışa sunuluyor.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ

Sabah 03.00\'de kalkıp yola çıktıklarını ifade eden sepetçilerden Gönül Akyol, dere kenarından ormanın içine kadar kamış toplamak için saatlerce mücadele ettiklerini söyledi. Sadece yolun bile 2 saat sürdüğünü belirten Akyol, şöyle devam etti:

\"Yılan ve böceklerin içinde tek tek kamışları kesiyoruz. Eve getiriyoruz, tek tek temizliyoruz. Hazır hale getirip örmeye başlıyoruz. Tabanı ayrı, üstü ayrı, örmesi ayrı yapılıyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İnsanlar alırken, maliyeti yok zaten diyor ama verilen emeği bilmiyor. Malzemeyi bulmak, toplamak çok zor. Elimiz kesiliyor, saatlerce örmekten elimiz ağıyor, sürekli oturduğumuz için belimiz ağrıyor. Sabah başlıyoruz akşama kadar çalışıyoruz. Fiyatlarımız alıcıya bağlı, 5 liradan 50 liraya kadar gidiyor. Zaten pazarlık yapmadan almıyorlar. Günde bir iki tane satıp onu da ekmek parası yapıyoruz. Mecburuz çünkü başka iş yok.\"

YILAN SOKUYOR

Çalışırken çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olduklarını kaydeden Funda Akyol ise, kamış toplamanın çok zor olduğunu anlatırken, \"Budaklar, yılanlar var. Kamışların arası orman gibi. Mecburen aralarını aça aça ilerliyoruz, bastığımız yere dikkat ediyoruz. Çünkü her türlü tehlike var orada. Geçenlerde komşumuzu yılan soktu, 1 hafta yoğun bakımda yattı ve 2 ay ayağa kalkamayacak. Bir yerimiz kesilince dikiş atılacak kadar derin oluyor. kamış toplarken kullandığımız bıçkı çok keskin ve tehlikeli. Bu şartlarda ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

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