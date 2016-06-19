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Dünya

Kamişlo’da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Cizir Kantonu'na bağlı Kamışlo'da Kindi Parkı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

19 Haziran 2016 18:35

Kamişlo’da Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Kindi Parkı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 Suriye askeri yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı.

Rojava’nın Cizir Kantonu’na bağlı Kamişlo kentinde, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolünde bulunan bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırı, saat 12.30 dolaylarında Korniş Mahallesi El Vusta kavşağı yakınlarında bulunan Kindi Parkı önünde gerçekleşti.

Bölgeden yayın yapan Hawar Haber Ajansı, saldırıda Şam yönetimine bağlı bir Sotoro üyesinin öldüğünü, 5 Sotoro üyesinin de yaralandığını bildirdi. Saldırıda yaralananlar Selman Hastanesi’ne kaldırdı.

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