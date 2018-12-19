KAMIŞLI'DAKİ TERÖRİSTLERE ZIRHLI NÖBET KULÜBELERİ

Mardin\'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’deki terör örgütü PKK/YPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR\'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

Nusaybin\'e 500 metre mesafede bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD\'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. Sınır komşu kente bu kez de TIR\'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD\'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR\'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

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Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

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