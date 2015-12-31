Kamışlı'da intihar saldırısı: 17 ölü



Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürt yerleşim bölgesinin önemli merkezlerinden Kamışlı'da düzenlenen iki bombalı intihar saldırısında 17 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kürt haber ajansı Rudaw'ın görgü tanıklarına dayanarak verdiği habere göre, iki intihar saldırısı kentin Hıristiyan kesimindeki bir kafeterya ile bir lokantada düzenlendi.

Kamışlı daha önce de radikal dinci IŞİD'in bombalı saldırılarına hedef olmuştu.Kentin büyük bölümü Kürt güçlerinin kontrolünde bulunuyor.