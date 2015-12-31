T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kamışlı'da intihar saldırısı: 17 ölü

Türkiye sınırındaki Suriye kenti Kamışlı'da düzenlenen intihar saldırıları 17 can aldı.

31 Aralık 2015 11:47


Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürt yerleşim bölgesinin önemli merkezlerinden Kamışlı'da düzenlenen iki bombalı intihar saldırısında 17 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kürt haber ajansı Rudaw'ın görgü tanıklarına dayanarak verdiği habere göre, iki intihar saldırısı kentin Hıristiyan kesimindeki bir kafeterya ile bir lokantada düzenlendi.

Kamışlı daha önce de radikal dinci IŞİD'in bombalı saldırılarına hedef olmuştu.Kentin büyük bölümü Kürt güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeSuriyeKamışlıKürtRudawHıristiyanIŞİDDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24