Kamışlı’da bombalı saldırı; 1 ölü, 3 yaralı

Rojava’nın Kamışlı kentinde, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, Hilîliyê Mahallesi’ne bağlı Osman Sabri Kavşağı’nda bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Yaşanan patlama sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralı üç sivil Kamışlı’daki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlama mahallesinde Asayiş üyeleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.